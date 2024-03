EU Advocates for Peace and Cooperation in Eastern DRC Amid Rising Violence

Le 27 février 2024, Strasbourg, France – Lors d’un débat au Parlement Européen, Jutta Urpilainen, Commissaire chargée des partenariats internationaux, a exprimé, au nom de Josep Borrell, Haut Représentant/Vice-Président de la Commission Européenne, la profonde préoccupation de l’Union Européenne face à l’escalade militaire et à la flambée de violence dans les provinces orientales de la République Démocratique du Congo (RDC). Cette situation a entraîné de nouvelles vagues de déplacements massifs et a aggravé la situation humanitaire déjà préoccupante, marquée par de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international.

L’Union Européenne a intensifié sa réponse humanitaire, allouant 100 millions d’euros pour l’année 2023, bien que les besoins massifs rendent l’aide insuffisante pour atteindre toutes les populations vulnérables. Dans ce contexte, l’UE appuie pleinement la déclaration du 21 février du Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, affirmant qu’il n’existe pas de solution militaire à cette crise. Seul un dialogue politique inclusif, abordant les causes profondes de l’insécurité et de l’instabilité, ainsi que l’application intégrale des décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, peuvent mettre fin au cycle de violence et d’impunité.

L’Union Européenne réitère son soutien ferme aux processus de Luanda et de Nairobi, appelant à leur relance rapide et à la mise en œuvre des feuilles de route existantes. Elle condamne les actions de tous les groupes armés opérant dans l’est de la RDC et exige leur cessation des hostilités, leur retrait, et leur participation à un processus de désarmement, démobilisation et réintégration.

L’UE insiste sur l’importance pour tous les États de la région de cesser tout soutien, direct ou indirect, à ces groupes armés. Elle demande notamment au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes de la RDC et de cesser tout soutien au M23, tout en exhortant la RDC à mettre fin à tout soutien et coopération avec les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et autres groupes armés, et à protéger sa population.

En outre, l’UE condamne fermement les discours de haine et la xénophobie, ainsi que les narrations et politiques basées sur l’ethnicité. Elle appelle à un effort accru contre ces phénomènes, rappelant que le niveau actuel de discours haineux et de violence ethnique rappelle les pages les plus sombres de l’histoire de cette région.

Sur le plan économique et stratégique, la signature du Mémorandum d’Entente (MoU) sur les Matières Premières Critiques avec le Rwanda, suivant celui signé avec la RDC en octobre, marque un effort pour soutenir une source durable et responsable de matières premières. Cet accord vise à augmenter la traçabilité et la transparence et à lutter contre le trafic illégal de minéraux, s’inscrivant dans la stratégie renouvelée de l’UE pour la région des Grands Lacs, visant à promouvoir la paix, la démocratie, et le développement durable.