Euro 2024: Everything you need to know.

The 2024 UEFA European Championship will be held in Germany – the three-time winners! Get your German beers ready to enjoy the greatest matches of 2024. We bring to you all the details about the dates, venues, and schedule. Plus, if you prefer staying in the comfort of your home, Olabet.co.mz is your go-to site to place bets on your favourite teams.

When is the draw?

The final tournament draw is on Saturday 2 December and after that, match pairings and kick-off times will be added. Germany is seeded in Group A and will fill position A1. They will play in the opening match at the Munich Football Arena on Friday 14 June.

Here below are the dates on which the matches will be played:

14 June: Germany (A1) vs A2 (Munich)

15 June: B1 vs B2 (Berlin), B3 vs B4 (Dortmund), A3 vs A4 (Cologne)

16 June: C3 vs C4 (Gelsenkirchen), D1 vs D2 (Hamburg), C1 vs C2 (Stuttgart)

17 June: D3 vs D4 (Düsseldorf), E1 vs E2 (Frankfurt), E3 vs E4 (Munich)

18 June: F3 vs F4 (Leipzig), F1 vs F2 (Dortmund)

19 June: B2 vs B4 (Hamburg), A2 vs A4 (Cologne), Germany (A1) vs A3 (Stuttgart)

20 June: B1 vs B3 (Gelsenkirchen), C2 vs C4 (Frankfurt), C1 vs C3 (Munich)

21 June: D1 vs D3 (Berlin). D2 vs D4 (Leipzig), E2 vs E4 (Düsseldorf)

22 June: F2 vs F4 (Hamburg), F1 vs F3 (Dortmund), E1 vs E3 (Cologne)

23 June: A4 vs Germany (A1) (Frankfurt), A2 vs A3 (Stuttgart)

25 June: B2 vs B3 (Leipzig), B4 vs B1 (Düsseldorf)

26 June: F4 vs F1 (Hamburg), F2 vs F3 (Gelsenkirchen), E2 vs E3 (Frankfurt), E4 vs E1 (Stuttgart)

29 June: 37 1A vs 2C (Dortmund), 38 2A vs 2B (Berlin)

30 June: 39 1B vs 3A/D/E/F (Cologne), 40 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 July: 41 1F vs 3A/B/C (Frankfurt), 42 2D vs 2E (Düsseldorf)

2 July: 43 1E vs 3A/B/C/D (Munich), 44 1D vs 2F (Leipzig)

3 and 4 July will be resting days before the EURO 2024 quarterfinals begin! Here are the dates to book!

5 July: 45 W39 vs W37 (Stuttgart), 46 W41 vs W42 (Hamburg)

6 July: 47 W43 vs W44 (Berlin), 48 W40 vs W38 (Düsseldorf)

More rest days on 7 and 8 July before the EURO 2024 semi-finals kick-off:

9 July: 49 W45 vs W46 (Munich)

10 July: 50 W47 vs W48 (Dortmund)

There will be 3 rest days on 11, 12, and 13 July before the EURO 2024 finals take off on 14 July. W49 vs W50 (Berlin, 21:00 CEST).

What’s your favorite team? Make your bets in advance on Olabet so you do not miss the thrill! You can easily sign up and make a deposit to play with a tip-top sports bonus. Whether you want to bet on a draw, goal, over, or under, Olabet got you covered. You will even enjoy a wide range of games that will keep you on the edge of your seats!

Euro 2024: Tudo o que você precisa saber.

O Campeonato Europeu da UEFA de 2024 será realizado na Alemanha – os vencedores por três vezes! Prepare suas cervejas alemãs para desfrutar dos melhores jogos de 2024. Apresentamos a você todos os detalhes sobre as datas, locais e programação. Além disso, se preferir ficar no conforto de sua casa, Olabet.co.mz é o seu site preferido para fazer apostas em seus times favoritos.

Quando é o sorteio?

O sorteio final do torneio será no sábado, 2 de dezembro, e depois disso, serão adicionados os emparelhamentos de partidas e os horários de início. A Alemanha está no Grupo A e ocupará a posição A1. Eles jogarão na partida de abertura na Munich Football Arena na sexta-feira, 14 de junho.

Aqui estão as datas em que as partidas serão disputadas:

14 de junho: Alemanha (A1) vs A2 (Munique)

15 de junho: B1 vs B2 (Berlim), B3 vs B4 (Dortmund), A3 vs A4 (Colônia)

16 de junho: C3 vs C4 (Gelsenkirchen), D1 vs D2 (Hamburgo), C1 vs C2 (Stuttgart)

17 de junho: D3 vs D4 (Düsseldorf), E1 vs E2 (Frankfurt), E3 vs E4 (Munique)

18 de junho: F3 vs F4 (Leipzig), F1 vs F2 (Dortmund)

19 de junho: B2 vs B4 (Hamburgo), A2 vs A4 (Colônia), Alemanha (A1) vs A3 (Stuttgart)

20 de junho: B1 vs B3 (Gelsenkirchen), C2 vs C4 (Frankfurt), C1 vs C3 (Munique)

21 de junho: D1 vs D3 (Berlim). D2 vs D4 (Leipzig), E2 vs E4 (Düsseldorf)

22 de junho: F2 vs F4 (Hamburgo), F1 vs F3 (Dortmund), E1 vs E3 (Colônia)

23 de junho: A4 vs Alemanha (A1) (Frankfurt), A2 vs A3 (Stuttgart)

25 de junho: B2 vs B3 (Leipzig), B4 vs B1 (Düsseldorf)

26 de junho: F4 vs F1 (Hamburgo), F2 vs F3 (Gelsenkirchen), E2 vs E3 (Frankfurt), E4 vs E1 (Stuttgart)

29 de junho: 37 1A vs 2C (Dortmund), 38 2A vs 2B (Berlim)

30 de junho: 39 1B vs 3A/D/E/F (Colônia), 40 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 de julho: 41 1F vs 3A/B/C (Frankfurt), 42 2D vs 2E (Düsseldorf)

2 de julho: 43 1E vs 3A/B/C/D (Munique), 44 1D vs 2F (Leipzig)

3 e 4 de julho serão dias de descanso antes das quartas de final da EURO 2024 começarem! Aqui estão as datas para agendar!

5 de julho: 45 W39 vs W37 (Stuttgart), 46 W41 vs W42 (Hamburgo)

6 de julho: 47 W43 vs W44 (Berlim), 48 W40 vs W38 (Düsseldorf)

Mais dias de descanso em 7 e 8 de julho antes das semifinais da EURO 2024 começarem:

9 de julho: 49 W45 vs W46 (Munique)

10 de julho: 50 W47 vs W48 (Dortmund)

Haverá 3 dias de descanso em 11, 12 e 13 de julho antes da final da EURO 2024 começar em 14 de julho. W49 vs W50 (Berlim, 21:00 CEST).

Qual é a sua equipa favorita? Faça suas apostas antecipadamente na Olabet para não perder a emoção! Você pode se inscrever facilmente e fazer um depósito para jogar com um bônus desportivo de primeira. Quer apostar em um empate, gol, acima ou abaixo, a Olabet tem você coberto. Você ainda desfrutará de uma ampla variedade de jogos que manterão você na ponta da cadeira!